2018-12-17T20:00:49+03:00
Здоровье

В Тюменской области осуществляется медобслуживание граждан из числа коренных малочисленных народов севера

Плановое оказание медпомощи осуществляют мобильные бригады
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области осуществляется медобслуживание граждан из числа коренных малочисленных народов севераВ Тюменской области осуществляется медобслуживание граждан из числа коренных малочисленных народов севераФото: Татьяна Коркина
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Медицинское обслуживание категории граждан из числа коренных малочисленных народов севера в Уватском районе осуществляется в плановой, экстренной и неотложной форме. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Сегодня на территории муниципального района проживает 132 человека из числа кмнс, представленная народностями «ханты» и «манси». Из них 32 человека живут на территориях сельских поселений, 100 человек, в т.ч. 33 ребёнка – на отдалённых и труднодоступных территориях в 12-ти населённых пунктах (Бабиково, Васькино, Герасимовка, Иткиега, Казак, Кулкас, Немское, Нефедово, Рогаис, Тямка, Усть-Урна, Ярсино). Все они занимаются охотой, заготовкой ягод, рыболовством, сбором грибов и шкурок животных.

Оказания медицинской помощи при внезапно возникших, жизнеугрожающих состояниях в экстренной и неотложной форме осуществляется подразделением тобольского Центра медицины катастроф. В 2018 году совершено 5 вылетов, эвакуировано 6 человек. Все пациенты были госпитализированы.

Плановое оказание медпомощи осуществляют мобильные бригады, куда вошли врач общей практики, врач функциональной диагностики, фельдшер, акушерка, медицинская сестра. Всех их доставляют доставка авиатранспортом из аэропорта села Уват. В рамках плановой профилактической помощи проводятся комплексные медицинские осмотры в соответствии с порядками профилактических медицинских осмотров детского и взрослого населения.

В 2018 году комплексные медицинские осмотры коренного населения Севера прошли 100 человек. 22 человека завершили диспансеризацию взрослого населения, профилактические медосмотры прошли 45 взрослых и 33 ребёнка.

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