В Тюмени назвали победителей Чемпионата по повышению правовой грамотности молодежи

17 Дек. 16:29 2018-12-18T12:17:05+03:00

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14 декабря в Тюменской областной Думе состоялся финал первого открытого Чемпионата Тю-менской области по повышению правовой грамотности среди молодежи, организатором которого выступила Западно-Сибирская Правовая Палата при поддержке Фонда президентских грантов.

Большую организационную поддержку Чемпионату оказали администрации 5-ти городов юга Тюменской области: Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Тюмени и Ялуторовска.

В финале приняли участие 5 команд – победители отборочных и финальных игровых сессий. В итоге упорной и эмоциональной борьбы победу одержала команда МАОУ СОШ №1 «Право вето» из Тобольска. Преимущественный возраст ребят составил 16 – 17 лет. Второе место заняла команда из Ялуторовска МАОУ СОШ №1 – «Миллионер и семь юристов». Третье место досталось команде МАОУ СОШ №68 из Тюмени «Адвокат дьявола». Четвертое место по итогам подсчета баллов присудили сборной команде МАОУ СОШ №1, №2 «Тин Таун» из Заводоуковска. А почетное пятое место завоевала команда из самого удаленного уголка юга Тюменской области – представители МАОУ СОШ №1 из Ишима «Правознающие».

Перед началом Чемпионата ребятам была предоставлена уникальная возможность в рамках проекта «Открытая Дума» посетить экскурсию по Тюменской областной Думе, заглянуть в святая святых (кабинет председателя), ознакомиться с рабочими местами и стендами разных политических партий, услышать информацию из истории парламентаризма и посидеть на местах действующих депутатов.

- Организаторы и участники рады, что Чемпионат завершает свою работу в Тюменской областной Думе и это закономерно, так как именно здесь принимаются региональные законы, которые влияют на социально-экономическое развитие Тюменской области. Участники Чемпионата – это ребята из обычных школ и то, что они прошли эти туры, позволило нам сделать некий срез знаний современной молодежи. Стало понятно, что вопросы житейского права усвоены лучше, в меньшей степени ребята разбираются в вопросах государственного устройства и конституции. Выражаю благодарность организаторам за креативную и четкую работу. Надеюсь, что Чемпионат станет традиционным и войдет в повестку ярких событий календаря Тюменской области, – отметила депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Обращаясь к участникам финала – Председатель Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Па-лата», генеральный директор ООО Консалтинговая компания «ПРЭФИШ» Сергей Шатохин подчеркнул: «Очень надеемся, что благодаря участию в Чемпионате Вы станете более грамотными в правовом смысле и научитесь анализировать законы и использовать их в правовом поле с пользой для себя и своих близких. Мы уверены, что у нас растет достойное поколение молодых людей, которые не боятся учиться новому, выдерживают достойную конкуренцию и интересуются правом, а значит смогут достойно представлять интересы нашей страны».

В состав Жюри финала Чемпионата вошли представители разных сфер деятельности так или иначе практикующие в области права. Председателем выступила – Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы. В состав также вошли: Сергей Шатохин, председатель Совета Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата», генеральный директор Консалтинговой Компании «ПРЭФИШ», член Правления Торгово-промышленной палаты Тюменской области; Анна Курындина, председатель судебного состава Арбитражного суда Тюменской области; Илья Сазонов, арбитражный управляющий, основатель и генеральный директор ЮК «Капитал Консалтинг»; Светлана Миронова, директор по сервису Регионального центра Сети КонсультантПлюс по Тюмени и Тюменской области ООО «полное ПРАВО»; Алексей Кондрахин, председатель молодежного Интеллектуального клуба, ведущий интеллектуально-благотворительных игр «MassOnClub».

Перед началом игры ребята поучаствовали в тренинг-практикуме по теме «Судебные дебаты», кото-рый провела Юлиана Бабикова, представитель компании ООО «Топ лигэл консалтинг». Это позволило ребятам поучаствовать в импровизированном судебном процессе и настроило их на дальнейший деловой лад.

В роли ведущего игровых сессий выступил генеральный директор Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата» ЗСПП Вячеслав Юрковский. Помимо вопросов отборочных туров он задавал игрокам вопросы из исто-рии права, правильные ответы на которые вознаграждались сладкими подарками за каждый верный ответ.

После окончания финала всем участникам вручили подарочные сертификаты, сувениры, билеты на раз-влекательные площадки г. Тюмени.

Организаторы благодарят за поддержку Партнеров Чемпионата – Городской парк культуры и отдыха г. Тюмени, производственную компанию «Кристалл», специального информационного партнера – ООО «полное ПРАВО» (Ре-гиональный центр КонсультантПлюс по Тюменской области), Дом карамели «Ландрин», Тюменский государственный уни-верситет и Тюменский индустриальный университет, Тюменский драматический театр, семейную стоматологию «Dr. Albus», фитнес-клуб «Даудель спорт» и ООО «Центр налоговой помощи».