17 Дек. 16:16 2018-12-17T16:16:01+03:00

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В Тюменской области создан «Снежный десант». Сборные студотряды доброволльцев будут помогать пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны, чистить от снега памятники погибшим воинам ВОВ, проводить тематические лекции по здоровому образу жизни, заниматься профориентацией школьников, организовывать спортивные состязания с молодёжью, мастер-классы с детьми и творческие концерты для населения.

- Уже сформированы отряды «Красная звезда», «Тюменский соболь» и «Сердце Данко». Продолжается набор в отряд Тюменского индустриального университета, - рассказала куратор акции в Тюменской области, специалист Тюменского регионального отделения МООО «РСО» Анастасия Досхоева. Он призывает молодежь присоединяться к «снежным» дружинам!

В минувшую пятницу, 14 декабря, «десантники» уже побывали в школе №22 и госпитале для ветеранов войн. Около пятидесяти студентов ТИУ, ГАУСЗ, ТюмГУ и ТюмГМУ провели мастер-классы для малышей по изготовлению открыток и лепке из солёного теста, играли на свежем воздухе, а для старшеклассников устроили профориентационные уроки и круглый стол на тему «Здоровый образ жизни». Также десантники помогли в уборке снега во дворе школы и расчистке катка, а вечером выступили с концертом в госпитале для ветеранов войн.

Для детей из Борковского детского дома 20 декабря волонтеры проведут уличные гуляния и построят горки из снега. В конце января начнётся основной этап акции «Снежный десант РСО» на территории Тюменской области: отряды отправятся на неделю в сёла Тобольского и Ишимского районов. Они будут помогать пенсионерам и ветеранамприводит в порядок территории у памятников и проводить различные меропряития для населения.