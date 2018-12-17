Жителей Тюменской области просят помочь найти насильника

17 Дек. 15:50 2018-12-17T15:53:58+03:00

У следственных органов есть только рисунок подозреваемого

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Следственные органы управления СКР по Тюменской области просят жителей региона помочь установить личность мужчины, которого подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности около года назад.

Мужчине было на вид 40-45 лет, рост около 170-180 см, среднего телосложения, зелено-голубыми глазами, смуглым и морщинистым лицом.

Был одет в черную куртку, черные штаны, рыже-коричневую шапка-ушанку, коричневые классические ботинки. Имел при себе мобильный кнопочный телефон оранжевого цвета и темные очки в черной оправе.

Всем, кто может что-либо сообщить о предполагаемом подозреваемом, просят позвонить по телефонам: 8 (3452) 62-19-15 (отдел криминалистики), 8 (3452) 45-28-44, 46-88-34 Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области