2018-12-17T15:07:03+03:00
Общество

В тюменском парке Заречный в 2019 году построят дамбу

После укрепления берега начнется масштабное благоустройство
Маргарита КАЛИНКИНА
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В тюменском парке Заречный в 2019 году построят дамбуВ тюменском парке Заречный в 2019 году построят дамбу
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Парк Заречный в Тюмени в 2019 году превратится в ландшафтный. В нем появятся фонтаны, велодорожки, спортивные и игровые площадки, лежаки и звуковая аллея.

В создании концепции благоустройства парка активно участвуют жители города. На прошлой неделе вновь состоялось общественное заседание.

- Пересмотрено расположение сцены. Вместо металлических ограждений будет живая изгородь. Зимой будет организован спуск к реке, – резюмировал основные изменения концепции парка руководитель управы Центрального округа Владислав Черкашин.

Первым этапом благоустройства станет берегоукрепление – строительство защитной дамбы. На ней будет организована прогулочная зона с балкончиками и шезлонгами.

В 2020 году пройдет остальное благоустройство. Планируется по периметру парка проложить велодорожки и связать их с велопешеходным маршрутом до набережной.

Здесь же будут памп-трек, дорожки для скандинавской ходьбы и бега, игровые площадки для детей разных возрастов, водные интерактивные комплексы, веревочные аттракционы, батуты, зона отдыха для взрослых, звуковая аллея, фонтаны и водопады.

Разработчики предусмотрели большую территорию для массовых гуляний, пункты проката, кафе и санузлы. На прежнем месте останется площадка для выгула собак, но ее также ждут преобразования.

Особое внимание уделят озеленению. К существующим 1348 деревьям и кустарникам добавятся еще около 500. Чтобы парк был красив в разные времена года, планируется высадить много хвойных деревьев.

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