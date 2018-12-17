2018-12-17T14:44:13+03:00
Общество

Общественный транспорт Тюмени на новогодние праздники перейдет на "воскресный" график

Автобусы будут ходить по расписанию выходного дня
Маргарита КАЛИНКИНА
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Общественный транспорт Тюмени на новогодние праздники перейдет на "воскресный" графикОбщественный транспорт Тюмени на новогодние праздники перейдет на "воскресный" графикФото: Ольга Крыльцова
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Общественный транспорт Тюмени с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года будет работать по графику воскресного дня. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Маршруты регулярных перевозок до садоводческих товариществ № 97 «з-д медоборудования – с/о «Искра-2» и № 129 «з-д медоборудования – с/о «Ромашка» в праздничные дни будут работать без изменений, в обычном режиме.

Более подробную информацию жители Тюмени могут узнать по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

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