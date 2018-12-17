2018-12-17T13:58:40+03:00
Авто

ГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре

Владелица автомобиля оштрафована сразу за несколько нарушений ПДД
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
ГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре. Фото ГИБДД Тюменской областиГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре. Фото ГИБДД Тюменской области
Изменить размер текста:

По видеозаписям в соцсетях в Тюмени нашли водителя грубо нарушившего правила дорожного движения. Инспекторам ГИБДД понадобилось меньше суток, чтобы найти и наказать и владелицу, и водителя авто.

Ролик, как «Лада Веста» в раскраске такси проехала на запрещающий сигнал светофора и развернулась на пешеходном переходе в центре Тюмени, появился в интернете накануне, 16 декабря. Сегодня этот автомобиль был остановлен на улице Алебашевской. За рулем находился 25-летний молодой человек, который пояснил, что только вчера купил машину, таксистом не работает, наклейки такси собирается снять, и к инциденту не имеет никакого отношения. Он также предоставил сотрудникам ГИБДД договор купли-продажи автомобиля.

Предыдущей владелицей авто оказалась 23-летняя тюменка, которая пояснила, что давала машину знакомому на свадьбу, но сейчас он уехал на север.

Девушке выписаны штрафы за невыполнение водителем требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, и разворот на пешеходном переходе. Ей также пришлось ответить за незаконную цветографическую схему легкового такси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тюменском парке Заречный в 2019 году построят дамбу
Общественный транспорт Тюмени на новогодние праздники перейдет на "воскресный" график
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
В Тюменской области трактор наехал на своего водителя
Антон Шипулин: я крайне зол, что продолжается "охота на ведьм"
Жительница Тюменской области избила своего возлюбленного лопатами
Тюменский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе
За выходные в Тюменской области три аварии с участием грузовиков
На автобусной остановке в центре Тюмени пострадали пять пассажиров
Тюменец заплатил 200 тысяч по алиментам, увидев на пороге приставов
Хотела застраховаться: жительница Ишима потеряла деньги, поверив телефонному мошеннику
Житель Иркутской области склонял тюменских подростков к наркомании
Как обеспечить ребенку информационную безопасность в интернете
Юные тюменцы смогут за новогоднюю открытку получить билет на спектакль
В Тюмени открывают пункт обогрева для бездомных
Тюменский офис Сбербанка продлил режим работы
Ночью в Тюмени из-за пожара в жилом доме эвакуировали 6 детей и 15 взрослых
В Тюмени назовут звезд спорта 2018 года
Погода 17 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло
В Уватском районе Тюменской области на содержание дорог потратили 9,4 миллиона рублей
В Тюменской области жители отдаленных сел получают медицинскую помощь «на дому»
Тюменцы-скалолазы посоревнуются на скорость в Санкт-Петербурге
Тюменцы смогут посмотреть бесплатный перфоманс из двух частей
Госзакупки в Тюменской области станут более открытыми и эффективными