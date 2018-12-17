2018-12-17T13:58:40+03:00
Авто

ГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре

Владелица автомобиля оштрафована сразу за несколько нарушений ПДД
Маргарита КАЛИНКИНА
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ГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре. Фото ГИБДД Тюменской областиГИБДД Тюмени по видео в соцсетях нашла «Ладу», лихачившую на зебре. Фото ГИБДД Тюменской области
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По видеозаписям в соцсетях в Тюмени нашли водителя грубо нарушившего правила дорожного движения. Инспекторам ГИБДД понадобилось меньше суток, чтобы найти и наказать и владелицу, и водителя авто.

Ролик, как «Лада Веста» в раскраске такси проехала на запрещающий сигнал светофора и развернулась на пешеходном переходе в центре Тюмени, появился в интернете накануне, 16 декабря. Сегодня этот автомобиль был остановлен на улице Алебашевской. За рулем находился 25-летний молодой человек, который пояснил, что только вчера купил машину, таксистом не работает, наклейки такси собирается снять, и к инциденту не имеет никакого отношения. Он также предоставил сотрудникам ГИБДД договор купли-продажи автомобиля.

Предыдущей владелицей авто оказалась 23-летняя тюменка, которая пояснила, что давала машину знакомому на свадьбу, но сейчас он уехал на север.

Девушке выписаны штрафы за невыполнение водителем требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, и разворот на пешеходном переходе. Ей также пришлось ответить за незаконную цветографическую схему легкового такси.

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