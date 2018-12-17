В Тюменской области трактор наехал на своего водителя

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-17T13:21:13+03:00

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Трактор чуть не задавил своего водителя. Необычное ДТП произошло в минувшую субботу, 15 декабря, в селе Ушакова Вагайского района. В 11 часов утра трактор МТЗ-80 наехал на 48-летнего мужчину, в результате чего тракторист получил открытый перелом костей голени со смещением.

По предварительным данным, водитель, остановившись, не поставил его на стояночный тормоз. Когда мужчина покинул кабину, трактор пришел в движение и наехал ему на ногу, сообщили в областной Госавтоинспекции. Установлено также, что водительских прав на управления трактором селянин не имеет.