2018-12-17T13:21:13+03:00
Происшествия

В Тюменской области трактор наехал на своего водителя

У мужчины открытый перелом голени
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области трактор наехал на своего водителя. Фото ГИБДД Тюменской областиВ Тюменской области трактор наехал на своего водителя. Фото ГИБДД Тюменской области
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Трактор чуть не задавил своего водителя. Необычное ДТП произошло в минувшую субботу, 15 декабря, в селе Ушакова Вагайского района. В 11 часов утра трактор МТЗ-80 наехал на 48-летнего мужчину, в результате чего тракторист получил открытый перелом костей голени со смещением.

По предварительным данным, водитель, остановившись, не поставил его на стояночный тормоз. Когда мужчина покинул кабину, трактор пришел в движение и наехал ему на ногу, сообщили в областной Госавтоинспекции. Установлено также, что водительских прав на управления трактором селянин не имеет.

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