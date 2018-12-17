2018-12-17T13:12:33+03:00
Спорт

Антон Шипулин: я крайне зол, что продолжается "охота на ведьм"

Спортсмен не вошел в состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону
Марина АНТОНОВА
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Антон Шипулин: я крайне зол, что продолжается "охота на ведьм". Фото Евгения Гараничева instagram.comАнтон Шипулин: я крайне зол, что продолжается "охота на ведьм". Фото Евгения Гараничева instagram.com
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Тюменский биатлонист Евгений Гараничев примет участие в гонках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Сегодня тренерский штаб сборной России утвердил состав спортсменов. Он пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря. В программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты.

Напомним, что 15 декабря IBU принял решение не отстранять россиян от выступлений на Кубке мира в связи с новым допинговым скандалом. Угроза висела над Алексеем Волковым, Антоном Шипулиным, Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Ириной Старых в связи с возможными нарушениями на ЧМ-2017 в Хохфильцене.

- Я говорил, мы чисты, - накануне обрадовал болельщиков Евгений Гараничев на своей страничке в инстаграме.

Чуть ранее сразу несколько спортсменов, которых обвинили в использовании допинга, прокомментировали ситуацию.

- Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб, - заявил тюменский биатлонист Антон Шипулин. - У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается "охота на ведьм", которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя.

Отметим, что Шипулин в чешском Нове Место выступать не будет. В мужскую сборную вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын и Антон Бабиков. В женской команде: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

Планируется, что Эдуард Латыпов, Алексей Слепов и Ульяна Кайшева примут участие в третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

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