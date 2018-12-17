2018-12-17T12:23:57+03:00
Происшествия

Жительница Тюменской области избила своего возлюбленного лопатами

На женщину заведено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Ялуторовска избила своего возлюбленного лопатами. Инцидент произошел накануне, когда парочка вместе выпивала спиртное.

На фоне выпитого алкоголя между сожителями возникла ссора. 46-летняя женщина схватила деревянную лопату для уборки снега и стала бить ей мужчину. После нескольких ударов лопата сломалась и тогда в ход пошла пластиковая лопата. Побитый 37-летний мужчина обратился за помощью в полицию.

В дом к пострадавшему пришел участковый. Он выяснил все обстоятельтсва произошедшего, после чего было возбуждено уголовное дело на основании статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы до двух лет. Установлено так же, что подозреваемая уже ранее судима. Сейсчас с нее взята подписка о невыезде.

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