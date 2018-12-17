2018-12-17T12:11:14+03:00
Спорт

Тюменский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе

Еще один тюменец Денис Спицов пришел к финишу четвертым
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе. Фото Федерации лыжных гонок РоссииТюменский лыжник Евгений Белов выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Давосе. Фото Федерации лыжных гонок России
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Тюменский лыжник Евгений Белов выиграл этап Кубка мира в Давосе. Еще один тюменец, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов стал четвертым.

Накануне, 16 декабря, в Давосе завершился четвертый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 и 15 км свободным стилем.

Среди мужчин победил Евгений Белов, он пришел к финишу с результатом 35.52.5. Второе место у Мауриса Манифика (Франция) +0.9 секунды, третье место у Мартина Сюндби (Норвегия) +4.5 секунды. Тюменец Денис Спицов финишировал четвертым, отстав от лидера всего на +7.5 секунды, сообщили в Федерации лыжных гонок России.

Россияне Андрей Мельниченко (Красноярский край) девятый +24.7 секунды, 21-й Иван Якимушкин (Тюменская область) +53.8 секунды, 25-й Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +1.00.03. Александр Большунов (Тюменская область) не стартовал.

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