2018-12-17T11:37:18+03:00
Происшествия

За выходные в Тюменской области три аварии с участием грузовиков

Виновниками всех столкновении стали водители легковушек
Маргарита КАЛИНКИНА
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За выходные в Тюменской области три аварии с участием грузовиков. Фото ГИБДД Тюменской областиЗа выходные в Тюменской области три аварии с участием грузовиков. Фото ГИБДД Тюменской области
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Три аварии с участием грузовиков произошли в Тюменской области в минувшие выходные. Во всех столкновениях виновными стали водители легковых автомобилей.

Так, в субботу около 11-ти часов утра на улице Ямской в Тюмени произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Сначала столкнулись «Тойота Ленд Крузер», «Лада» 12-й модели и «Лада Гранта», после чего «Гранту» отбросило на стоящий на обочине грузовик «ГАЗ». В результате аварии травмы получили 58-летний водитель и 63-летний пассажир «Лады Гранта».

На дороге Бердюжье - Армизонское «Фольксваген Поло» въехал в стоящий «КАМАЗ». Фото ГИБДД Тюменской области

На дороге Бердюжье - Армизонское «Фольксваген Поло» въехал в стоящий «КАМАЗ». Фото ГИБДД Тюменской области

В восьмом часу вечера в субботу на 36-м километре дороги Бердюжье - Армизонское в Армизонском районе «Фольксваген Поло» въехал в остановившийся на проезжей части «КАМАЗ» с прицепом, после чего столкнулся с «Ладой Ларгус», двигавшимся во встречном направлении. В итоге 65-летний водитель и три пассажирки «Фольксвагена», женщины 64-х, 58-ми и 59-ти лет, получили травмы головы, переломы, ушибы и ссадины.

В восьмом часу вечера в воскресенье на 7-м километре дороги Бердюжье – Армизонское столкнулись автомобиль «Дэу Матиз» и грузовик «МАЗ» с прицепом. По предварительным данным, водитель малолитражки на перекрестке не пропустил грузовик, двигавшийся по главной дороге. В результате аварии 31-летний водитель «Матиза» получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

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