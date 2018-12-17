СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-17T11:14:22+03:00

На автобусной остановке в центре Тюмени пострадали пять пассажиров. Фото ГИБДД Тюменской области

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Пять человек пострадали в одном из автобусов Тюмени в минувшее воскресенье, 16 декабря. В половине двенадцатого часа на улице Республики, 39 на остановке «Магазин Океан» «ЛИАЗ» маршрута № 54 въехал в стоящий автобус маршрута № 11.

В результате пассажирки 53-х, 30-ти и 28-летняя женщины, и две 20-летние девушки упали и получили ушибы. Одна из женщин по предварительным данным, сломала ребро.

Столкновение произошло из-за того, что водитель 54-го автобуса потерял контроль над ситуацией и вовремя не затормозил, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Напомним, что в субботу, 15 декабря, тоже на улице Республики, автобус маршрута №14 попал в ДТП, столкнувшись с «Маздой». Водитель иномарки поворачивал на перекрестке и не пропустил общественный транспорт. В этом столкновении четыре пассажира упали, но, к счастью, травмы не получили.