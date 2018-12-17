2018-12-17T10:47:12+03:00
Общество

Тюменец заплатил 200 тысяч по алиментам, увидев на пороге приставов

Должников ждут принудительные работы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские приставы ловят в постели злостных алиментщиковТюменские приставы ловят в постели злостных алиментщиковФото: Ольга Крыльцова
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Девятнадцать злостных алиментщиков Тюмени и Тюменской области доставили в минувшую пятницу,14 декабря, в Службу судебных приставов. Горе-родителей привлекали к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Город и район присоединились к Всероссийскому рейду, организованным директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Приставы с 6 часов утра отправились по домам должников. Кого-то из них застали еще спящими, кто-то с вечера продолжал распивать спиртное. Один из алиментщиков не захотел ехать в суд и сразу оплатил долг в 200 тысяч рублей.

Других отцов ждут принудительные работы, сообщили в пресс-службе Службы судебных приставов по Тюменской области. Рейдовые мероприятия продолжаются.

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