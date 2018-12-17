2018-12-17T10:47:12+03:00
Общество

Тюменец заплатил 200 тысяч по алиментам, увидев на пороге приставов

Должников ждут принудительные работы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменские приставы ловят в постели злостных алиментщиковТюменские приставы ловят в постели злостных алиментщиковФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Девятнадцать злостных алиментщиков Тюмени и Тюменской области доставили в минувшую пятницу,14 декабря, в Службу судебных приставов. Горе-родителей привлекали к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Город и район присоединились к Всероссийскому рейду, организованным директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Приставы с 6 часов утра отправились по домам должников. Кого-то из них застали еще спящими, кто-то с вечера продолжал распивать спиртное. Один из алиментщиков не захотел ехать в суд и сразу оплатил долг в 200 тысяч рублей.

Других отцов ждут принудительные работы, сообщили в пресс-службе Службы судебных приставов по Тюменской области. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание