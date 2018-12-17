2018-12-17T09:45:21+03:00
Происшествия

Хотела застраховаться: жительница Ишима потеряла деньги, поверив телефонному мошеннику

Теперь афериста ищут полицейские
Маргарита КАЛИНКИНА
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Очередной телефонный мошенник обманул жительницу Ишима. Доверчивая 58-летняя женщина перевела незнакомцу со своего счета в банке 50 тысяч рублей.

В полиции потерпевшая сообщила, что ей позвонил мужчина и сообщил, что является начальником службы безопасности местного банка и под предлогом услуги страхования попросил горожанку перевести деньги на определенный расчетный счет. Женщина сделала, как ее просили, но услугу страхования так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас устанавливается личность мошенника, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские призывают граждан быть бдительными и предельно осторожными при любых банковских операциях в интернете и не переводить деньги на неизвестные счета, не сообщать также свои данные и банковские реквизиты, перепроверять информацию и всегда перезванивать в банк.

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