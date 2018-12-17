Как обеспечить ребенку информационную безопасность в интернете

17 Дек. 09:10 2018-12-17T09:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

При быстром развитии Интернета и росте использования информационных ресурсов не только в повседневной жизни, но и в образовании, особое значение приобретает информационная безопасность детей.

- Задача родителей и учителей научить подрастающее поколение использовать информационные ресурсы, научить правилам отбора получаемой информации и ее использовании, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

По статистике каждый 25-й ребенок сталкиваются в Интернете с порнографической продукцией, а почти половина из них получают непосредственные предложения о встречах "в реале".

Безконтрольность информационного потока может привести к плачевным последствиям как для психики ребенка, так и для воспитательного процесса в целом. Поэтому в дошкольном возрасте контроль родителей в процессе получения информации просто необходим. Речь идет не только о информационных сайтах, но и о видео-, фото- и аудио-контенте. Ребенок может не понять сложный сюжет, например, но получить сильный эмоциональный эффект – запросто.

Установка фильтров в получении информации для дошкольников важна еще и потому, что в возрасте до семи лет мышление ребенка нелогично, а ассоциативно, т.е. причина и следствие могут меняться местами.

Несмотря на то, что во всех источниках информации стоит возрастная маркировка, это не означает, что если ваш ребенок смотрит фильм 12+ вы можете быть спокойны. При выборе информации, которую получают дети, необходимо опираться в первую очередь на особенности развития ребенка.

Существует ряд способов, чтобы уберечь ребенка от нежелательной информации, например, специальные программы – как платные, так и бесплатные – для блокировки каких-то конкретных сайтов и сайтов, содержащих нежелательный контент («Интернет цензор», PoliceWeb.net, «Блокиратор v.1.0», K9 Web Protection, Any Weblock, Naomi, Madly Internet Protection, Child Control, KidsControl), программы по ограничению доступа к сети, времени, проведенного за компьютером (Salfeld Child Control), программы с функциями слежения за передаваемыми в интернет данными (TrafficCommander). Что касается, социальных сетей, то здесь специализированные программы не помогут, единственный выход «зафрендиться» с вашим ребенком в каждой из соц.сетей. Таким образом, вы будете понимать в каком информационном поле живет ваш ребенок.

Что делать, если ребенок уже столкнулся с опасной для его психики информацией?

1. Взрослый обязан объяснить ребенку произошедшее действие (видео-, аудио- или фото). Ни в коем случае нельзя их игнорировать. Возможно ему потребуется даже несколько раз повторить, так как подобного рода информация вызывает эмоциональный всплеск, который ребенок может вспоминать на протяжении длительного времени.

2. Что касается школьного возраста, то здесь коррективы вносит окружение ребенка, то есть одноклассники, сверстники. Родители могут потерять свой авторитет, а с ним и право голоса. А запреты в этом возрасте могут привести к еще большей закрытости и непониманию. Ведь для подростка это означает то, что вы не уважаете его выбор. В данном случае необходимо показать ребенку вашу заинтересованность. Важно знать не то, что он смотрит, а почему именно он смотрит этот фильм или слушает эту музыку. Иногда достаточно просто слушать своего ребенка без комментариев.

3. Если сутки напролет в вашем доме транслируются устрашающие новости (а сейчас других очень мало) вперемешку с криминальными сериалами, а под вечер этот «коктейль» сдабривается крутым боевиком или триллером, то стоит ли требовать от подростка, чтобы он смотрел «Золушку» и читал «Волшебника изумрудного города»? В лучшем случае ваш ребенок будет смотреть те же сериалы, что и вы, а в худшем – искать сюжеты гораздо запутаннее и с большим количеством кровавых сцен. Поэтому стоит подумать и о своих предпочтениях.

- Когда в родительской среде класса стало обсуждаться особое поведение одного из детей в интернет-пространстве, я вдруг осознала, что детки выросли, и проблемы стали чуть сложнее, чем контроль за временем, проведенным за гаджетами. Мы в семье всерьез задумались об установке специальных контролирующих программ, изучаем их возможности, поскольку возрастает потребность детей в информации. На данный момент мои дети (школьники младшего и среднего звена) не имеют аккаунтов в социальных сетях, а персональные гаджеты не поддерживают доступ к Интернет. Не смотря на доверительные отношения с детьми, я планирую быть в их френдзоне в соц сетях инкогнито, по-крайней мере какое-то время, пока не буду уверена в полной адекватности киберповедения дочерей, - рассзала Анастасия Протыняк, мама двух дочек, предприниматель.