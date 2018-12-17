2018-12-17T08:30:00+03:00
Общество

Юные тюменцы смогут за новогоднюю открытку получить билет на спектакль

Почта России и Тюменская филармония проводят конкурс для детей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Юные тюменцы смогут за новогоднюю открытку получить билет на спектакльЮные тюменцы смогут за новогоднюю открытку получить билет на спектакль
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Юным тюменцам предлагают нарисовать новогоднюю открытку и выиграть билет на музыкально-хореографический спектакль «Аленький цветочек». Спектакль состоится 5 января в Тюменской филармонии.

Конкурс проводит Почта России и Тюменское концертно-театральное объединение. Будет разыграно шесть билетов. Для участия приглашаются дети от 6 до 14 лет.

Для этого до 24 декабря нужно:

1. Нарисовать новогоднюю открытку по сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек» и написать несколько теплых слов.

2. Сделать фотографию с открыткой и разместить ее в социальных сетях Вконтакте или Инстаграм с хештегами: #ПочтаРоссии #ТюменскаяФилармония #АленькийЦветочек.

3. Открытку отправить почтой до 24 декабря по адресу: 625000, г. Тюмень ул. Республики, 129, отдел рекламы, Тюменское концертно-театральное объединение.

Подведение итогов и определение победителей будет проходить 27 декабря. Организаторы выберут самую креативную и новогоднюю работу. Итоги розыгрыша можно будет узнать 27 декабря в соцсетях на страничках филармонии ВКонтакте и Инстаграм.

«Тюменское концертно-театральное объединение и Почта России делают одно общее дело – возрождают культуру личной переписки, пояснили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России.

- Открытка – это один из способов знакомства с интересными людьми, которые живут в нашем городе, в нашей стране и даже за границей. Такое общение заставит ребят по-новому взглянуть на полезность школьных предметов – истории, географии, литературы, иностранного языка, - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

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