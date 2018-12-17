В Тюмени открывают пункт обогрева для бездомных

17 Дек. 08:08 2018-12-17T09:02:17+03:00

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Пункт обогрева для бездомных открывают в Тюмени. Он начнет работу с 19 декабря по адресу улицк Коммунистическая, 70. Остаться на ночлег в ней смогут 30 человек.

Открытие палатки с автономной тепловой установкой состоится в рамках праздника добра и милосердия, который ежегодно проходит в день Святителя Николая Чудотворца Мирликийского. В 12 часов здесь откроется благотворительная ярмарка изделий ручной работы. От горожан будут также принимать подарки и пожертвования для подопечных центра. В 15 часов пункт обогрева освятит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Пройдет концерт и чаепитие.

Как сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, пункт создан на субсидию по программе поддержки НКО. Помимо ночлега, бездомных накормят горячим ужином, они смогут сделать санитарную обработку и получат содействие в медицинской и социальной помощи.

Пункт обогрева нужен тем, кто считает для себя более комфортным пребывание на улице, ничего не предпринимают, чтобы изменить свою жизнь, и обращаются за помощью только во время холодов, - пояснил директор Центра развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» Андрей Якунин. - Обогреваемая палатка на территории центра «Милосердие» и Областного центра социальной адаптации и ресоциализации дает дополнительные возможности оказания помощи этим людям. Кто-то из них после беседы с психологом и социальным работником может принять решение получить помощь в полном объеме и начать изменения в жизни, - отметил Якунин.

Напомним, в Тюменской области система помощи лицам без определенного места жительства включает как государственные учреждения во всех муниципальных образованиях, так и некоммерческие организации — это общественная организация «Будущее начинается сейчас» (медицинский стационар на 20 мест), и АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» (социальная гостиница на более 90 мест). Помимо этого, в Тюмени работает областной центр социальной адаптации и ресоциализации, который помогает лицам, освободившимся из мест лишения свободы, восстановить документы и трудоустроиться.

«Будущее начинается сейчас» и «Милосердие» входят в реестр поставщиков социальных услуг и ежемесячно получают компенсацию из областного бюджета за оказанные услуги. В ноябре 2017 года департамент социального развития Тюменской области в целях оказания имущественной поддержки передал помещения социальной гостиницы «Милосердию». С августа этого года в здании идет капитальный ремонт, который находится на завершающей стадии. На время капитального ремонта постояльцы социальной гостиницы размещены в другом здании. Также обе организации на реализацию социальных проектов получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов: «Будущее начинается сейчас» - в 2016 году, «Милосердие» — в 2018 году.