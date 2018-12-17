2018-12-17T07:54:04+03:00
Общество

Тюменский офис Сбербанка продлил режим работы

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Тюменский офис Сбербанка продлил режим работыТюменский офис Сбербанка продлил режим работы
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Офис Сбербанка№ 29/026, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Беляева, 35, корп. 1/2 продлил режим работы на один час.

Новый график работы офиса:

понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00

суббота: с 10:00 до 16:00

воскресенье: выходной

Также клиенты Сбербанка могут совершать необходимые финансовые операции в круглосуточной зоне самообслуживания, с помощью дистанционных сервисов Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Подробную информацию о режиме работы офисов можно узнать на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы»

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