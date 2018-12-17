2018-12-17T07:40:23+03:00
Происшествия

Ночью в Тюмени из-за пожара в жилом доме эвакуировали 6 детей и 15 взрослых

На тушение огня выезжали 9 машин и 24 сотрудника МЧС [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
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Ночью в Тюмени из-за пожара в жилом доме эвакуировали 6 детей и 15 взрослых. Фото Максим Гергенрейдер vk.comНочью в Тюмени из-за пожара в жилом доме эвакуировали 6 детей и 15 взрослых. Фото Максим Гергенрейдер vk.com
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Пожар в двенадцатиэтажном жилом доме произошел в ночь на 17 декабря. В 00 час 31 мин на пульт дежурному МЧС поступил вызов о возгорании на ул. Монтажников. На шестом этаже горела двухкомнатная квартира.

- На тушение огня выехали девять пожарных машин и 24 человека личного состава, сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. В доме работало три звена газо-дымозащитной службы. Из зоны сильного задымления был эвакуирован 21 человек, в том числе шесть детей.

Во время эвакуации все жильцы были очень напуганы, но, к счастью, все обошлось. Пострадавших и погибших нет.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, пожар произошел в квартире, где живут люди, ведущие асоциальный образ жизни. Некоторым жильцам из-за сильного дыма в подъезде выйти не удалось.

- Не можем выйти. Слава богу потушили, но сказали быть в квартире и не выходить, - рассказал житель дома Максим Гергенрейдер.

Еще одна жительница дома Оля Борисенко рассказала, что выход был из дома олько один - через балкон, поэтому из-за маленьких детей, они остались дома, в квартире нескольктми этажами выше.

- Страшно не за себя, за детей, - добавила тюменка.

Пожар был потушен уже в 00 часов 54 минуты.

- По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка квартиры площадью 40 квадратных метров, - уточнил Сергей Юсько.

Пожар в жилом доме на улице Монтажников, 6 в Тюмени.

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