2018-12-17T06:02:41+03:00
Спорт

В Тюмени назовут звезд спорта 2018 года

Торжества пройдут в концертном зале «Золотые ворота Сибири»
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени назовут звезд спорта 2018 года. Сегодня, 17 декабря, состоится награждение финалистов городского конкурса физкультурной и спортивной работы «Тюмень спортивная – 2018». Лучшие из лучших будут объявлены в 11 номинациях.

Участниками станут победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, мировых и континентальных чемпионатов и турниров, участники Всероссийских соревнований, отличники физической культуры, ветераны спорта, тренеры-преподаватели, учителя физической культуры, спортивные организаторы, а также те, кто стоит «у руля» отрасли спорта в регионе и городе – руководители департаментов, спортивных школ, фитнес-клубов.

В праздничном мероприятии примут участие дети и подростки – воспитанники спортивных школ и детско-юношеских центров областной столицы, которые в 2018 году добились выдающихся спортивных результатов, установили личные и командные рекорды, защитили честь родного города на состязаниях регионального и всероссийского уровней.

Самой многочисленной номинацией остается «Гордость Тюмени». В нее уже вписаны такие знаменитые спортсмены, как бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, многократный призер этапов Кубка мира по биатлону Евгений Гараничев, чемпион мира по боксу Григорий Николайчук, победитель и призер Паралимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин, чемпионка мира по лыжным гонкам и биатлону Юлия Чохлаева, победительница и призер Паралимпийских игр, победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону Елена Ремезова, чемпион мира, Европы и России по гиревому спорту Алексей Рябков, бронзовый призер чемпионата России по теннису на колясках Ольга Соколова, чемпионка Европы и мира по спортивной аэробике Евгения Кудымова. В этом году список будет пополнен.

Награждение состоится в 17.00 в концертном зале «Золотые ворота Сибири» (ул. Герцена, 87).

Учредители и организаторы конкурса «Тюмень спортивная» городской департамент по спорту и молодежной политике и Тюменский городской многопрофильный центр.

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