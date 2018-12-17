Погода 17 декабря в Тюмени: пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 04:49 2018-12-17T04:49:16+03:00

Весь день будет идти небольшой снегопад

Изменить размер текста: A A

Понедельник, 17 декабря, в Тюменской области будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, возможна изморозь. Утром туман, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, температура воздуха днем -7, -12 градусов.

В Тюмени день обещает быть пасмурным, с утра и до вечера будет идти слабый снегопад, ветер 3-6 м/с. Термометры покажут -10 -6 градусов.

В Тобольске слабые осадки только до обеда, ветер 2-7 м/с, температура воздуха -10 -7 градусов. В Ялуторовске и Заводоуковске снежок утром, а на улице будет -10 -8 градусов. В Ишиме небольшой снегопад в течение всего дня -11, к вечеру потеплеет до -8.

Во всем мире 17 декабря отмечают Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. А в России свой профессиональный праздник отмечают служащие ракетных войск стратегического назначения и сотрудники Государственной фельдъегерской службы.

В народном календаре этот день назван Варвариными морозами. На Варвару, как правило, наступало время сильных холодов, становились прочными зимние дороги.