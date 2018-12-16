В Тюменской области жители отдаленных сел получают медицинскую помощь «на дому»

СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-16T17:04:05+03:00

Врачи к ним прилетают как в плановом порядке, так и при внезапных угрожающих жизни случаях

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области существует 12 населенных пунктов, расположенных на отдаленных и труднодоступных территориях. Там проживает 100 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, включая 33 ребенка, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Расположены эти села в Уватском районе и расстояние от районного центра до ближайшего поселения там составляет 129 км, до самого дальнего - 266 км. Жители промышляют рыбалкой, охотой, заготавливают грибы и ягоды. Несмотря на оторванность от благ цивилизации, они получают медицинскую помощь.

Планово им ее оказывают мобильные бригады, которые доставляют авиатранспортом из села Уват. В числе медиков - врач общей практики, врач функциональной диагностики, фельдшер, акушерка, медсестра. Они проводят комплексные медицинские осмотры детей и взрослых.

При состояниях, возникших внезапно и угрожающих жизни, на помощь жителям приходят специалисты подразделения Центра медицины катастроф города Тобольска. За 2018 год они экстренно вылетали пять раз и госпитализировали шесть пациентов.

Кстати, за прошедший год у мобильных бригад дополнительно появились медицинские инструменты на сумму свыше 308 тысяч рублей, а также аппарат УЗИ и рентгенографический комплекс. Действует система ежедневных телемедицинских консилиумов со специалистами Областной клинической больницы № 1.