2018-12-16T18:06:06+03:00
Экономика

В Уватском районе Тюменской области на содержание дорог потратили 9,4 миллиона рублей

За счет этих денег в том числе отремонтировали 10 километров автодорог
Лидия Шумкова
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Администрация Уватского района отчиталась о работах по содержанию автомобильных дорог, проведенных за счет бюджета в 2018 году. По информации информагентства «Тюменская линия», по итогам года в районе отремонтировали 10 километров. Больше половины дорог – 6,4 километра – получили щебеночно покрытие, асфальтобетон уложили на 3,3 километрах.

Дополнительно к этому, на подъездах к полигону ТБО и канализационно-насосной станции в Увате появилось 424 метра плит, а в селах района отремонтированы тротуары, установлены новые остановочные комплексы и автостоянки. Так, оборудован тротуар в Мугене по улице Центральной, остановки в деревне Яр по улице Молодежной и в селе Уки по улице Луговой. Обустроены автостоянки в Туртасе около дома культуры и в Ивановке около школы, а также пешеходный переход в Нагорном по улице Школьной.

Дорожные работы проходили без нарушений. По словам директора Дирекции по управлению муниципальным хозяйством Андрея Лыкова, последний объект был сдан в начале сентября – это улица Набережная в Увате. На основе заявок глав сельских поселений и жителей района составлен план ремонта на 2019 год», – рассказал директор Дирекции по управлению муниципальным хозяйством Андрей Лыков.

На все эти работы было потрачено 9,4 миллиона рублей.

В 2019 году планируется отремонтировать около 7 километров дорог местного значения, в том числе один километр улицы Пионерской в Туртасе, ведущей к лыжной базе. План ремонта был составлен на основе заявок глав сельских поселений и жителей района.

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