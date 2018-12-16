Тюменцы-скалолазы посоревнуются на скорость в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-16T16:06:01+03:00

Среди тюменских спортсменов-участников числится кандидат в мастера спорта и скалолазы с 1,2, 3 взрослым разрядом. Фото с сайта Pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Тюменские спортсмены-скалолазы готовятся покорять Санкт-Петербург. В январе 2019 года там пройдет ежегодный турнир «Невские вертикали».

Как сообщили изданию «Вслух.ру» в пресс-службе Федерации скалолазания России, от нашего региона заявился 21 спортсмен, но скорее всего список будет корректироваться, так как превышена региональная квота. Среди спортсменов-участников числится кандидат в мастера спорта Дмитрий Костин и скалолазы с 1,2, 3 взрослым разрядом.

Это не первые соревнования в Петербурге, которые посещают тюменцы. В прошлом году они привезли с «Невских вертикалей» бронзовую и серебряную медали. Третье место за скорость тогда занял Сергей Екимов, а второе место среди девушек 14–15 лет взяла Алиша Лешкина.

«Невские вертикали 2019» - юношеский турнир по скалолазанию в дисциплинах «скорость» и «трудность», который проходит в Санкт-Петербурге ежегодно. Он ориентирован на юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет в трех разных возрастных категориях - 10-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.