2018-12-16T15:33:06+03:00
Звезды

Тюменцы смогут посмотреть бесплатный перфоманс из двух частей

Постановку перед Новым годом организует студия авангардного театра
Лидия Шумкова
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От участников театра можно будет ожидать не только актерского мастерства, но и элементов пластики и авангардных костюмов. Фото из группы студии в ВКОт участников театра можно будет ожидать не только актерского мастерства, но и элементов пластики и авангардных костюмов. Фото из группы студии в ВК
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Бесплатный перформанс под названием «Овэрхайп» от студии авангардного театра «Лестница» тюменцы увидят 29 декабря в 18:00 в молодежном театральном центре «Космос» по улице Республики, 165а.

Как уточняет «Мой портал», перфоманс содержит две части. Сначала актеры выскажутся относительно современного эстрадного творчества, а затем обсудят современную и классическую литературу. От участников театра можно будет ожидать не только актерского мастерства, но и элементов пластики и авангардных костюмов. Своим перфомансом театралы обозначат и будущие проекты, например, там будут отсылки к спектаклю по мотивам произведений Даниила Хармса.

Стоит отметить, что «Лестница» - молодая студия, она существует с сентября 2018 года. За 4 месяца участники выступали на студенческих мероприятиях, устраивали обсуждения литературы, фильмов. Кроме того, ребята участвуют в съемках метамодернистского кино.

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