2018-12-16T14:41:02+03:00
Общество

Госзакупки в Тюменской области станут более открытыми и эффективными

Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ приступило к реализации проекта «Открытый контракт»
Лидия Шумкова
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В Тюменской области региональное отделение Фонда социального страхования РФ начало работу над повышением эффективности и открытости закупочной деятельности. Именно на это нацелен новый федеральный проект «Открытый контракт», сообщает «Тюменская линия».

Общественность сможет отслеживать на сайте OK.FSS.RU информацию о конкурентных закупках Фонда социального страхования и его территориальных отделений еще до начала закупочных процедур. В фонде считают, что это обеспечит добросовестную конкуренцию между участниками закупок. Однако речь идет только о крупных закупках со стартовой ценой выше 1 миллиона рублей.

Задать вопросы и оставить пожелания участники закупок и общественность могут после регистрации в проекте «Открытый контракт». Ответ на сообщение по закупке предоставляется в течение двух рабочих дней.

Напомним, фонд занимается обеспечением граждан льготных категорий техническими средствами реабилитации, протезами, ортопедическими конструкциями, путевками в санатории, а также осуществляет полное обеспечение по страхованию граждан, получивших травмы на производстве.

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