Молодой ученый из Тюмени придумал способ борьбы с «черными» лесорубами

16 Дек. 13:06 2018-12-16T13:06:01+03:00

Технология уже помогла в судебных делах, в том числе по членам ОПГ, годами заготавливавшей строевой лес в Вагайском районе. Фото с сайта Pixabay.com

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Инновационный метод борьбы с теневым лесным бизнесом предложил молодой тюменский ученый Андрей Николаев. Он работает в филиале НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Сибирской лесной опытной станции (СибЛОС). Свою разработку Андрей назвал биометрическим учетом древесины, основанным на принципе дактилоскопии, опознании личности по отпечаткам пальцев.

Как пишет «Тюменская область сегодня», ученый заверяет, у каждого дерева уникальный рисунок содержится в годичных кольцах. Его можно сканировать с любой части дерева, будь это ветка или пиломатериал. Этот рисунок можно с помощью компьютера сопоставить со спилами пней и подозрительных хлыстов. При идентичности рисунков хозяину древесины не остается ничего кроме как проследовать в суд и, наоборот, отрицательный результат будет свидетельствовать о невиновности подозреваемого.

Пока правоохранителям для определения вины приходится прибегать к дендрологической экспертизе. Которая не всегда может быть успешной. Новая же технология сможет не только определить, виновен человек или нет, но и уточнить, были ли больны деревья. Дело в том, что зачастую предприниматели прибегают к так называемым «санитарным рубкам», пуская под топор здоровые. Кроме того, дактилоскопия деревьев позволит определить, где росло дерево в радиусе километра.

Технология уже помогла в судебных делах, в том числе по членам ОПГ, годами заготавливавшей строевой лес в Вагайском районе. Всего было проведено 25 успешных экспертиз, в объективности которых суд не усомнился.

Для хранения снимков предлагается в Тюмени создать IT-хранилище - национальный центр биометрического наблюдения. В группе общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса отделения ОНФ в Тюменской области, а также в Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре эту идею поддержали.