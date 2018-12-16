2018-12-16T12:14:24+03:00
Общество

Тюменские учителя проверились на знание интересов молодежи

На педагогической сессии они поучаствовали в специальном блиц-опросе
Лидия Шумкова
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Блиц-опрос для тюменских учителей устроила команда мультицентра «Моя территория». Учителям предстояло ответить на такие вопросы, как «Танцуют ли в школах скибиди?», «А лучшее место, чтобы почиллить на перемене?» или «И какой цвет настроения по утрам?». Как сообщили в «АиФ-Западная Сибирь», так молодежь помогла учителям разобраться в популярных словах и молодежных трендах.

Инициатива мультицентра состоялась во время педагогических курсов от ТОГИРРО для творчески работающих педагогов «Учитель будущего. Конкурсное движение как творческая площадка инновационных идей и современных педагогических технологий». По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Марии Федоренко, на прошлой встрече учителя зачитывали тексты рэп-музыкантов и остались довольны, поэтому попросили организаторов еще раз провести что-то подобное.

- Такие акции, как отмечают учителя, важны. Это полезный и своеобразный ликбез, чтобы быть в курсе молодежных трендов и понимать новояз учеников. Учителя - люди, которые всегда любят учиться, - пояснила она.

Во время курсов педагоги побывали на мастер-классах по оригинальным самопрезентациям на конкурсах профессионального мастерства, где познакомились с техникой скрайбинга и пронаблюдали процесс самопрезентации печа-куча. Также они узнали о молодежных проектах 2018 года и о том, как в них может включиться школа.

Ролик мультицентра "Моя территория" с опросом тюменских учителей .

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