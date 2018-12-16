Благодаря «Елке желаний» дети из неблагополучных семей получат подарки на Новый год

16 Дек. 09:59 2018-12-17T10:58:10+03:00

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В тюменской общеобразовательной школе №40 открылась «Елка желаний». Праздничную ель установил коллектив школы в рамках акции «Письмо Деду Морозу» от ТРО «Российского детского фонда». Елку украсили письма от детей из многодетных малообеспеченных семей юга Тюменской области.

В письмах ребятишки обозначают свои желания, адресованные Деду Морозу. А исполняют их коллективно учителя, ученики и их родители. Акция проходит уже второй раз уже второй год и находит большой отклик со стороны участников. Елку в фойе школы поставили пару дней назад, а под ней уже красуется несколько подарков, купленных родителями учеников.

По словам заместителя председателя ТРО «Российский детский фонд» Галины Сушинских, в прошлом году благодаря «Елке желаний» подарки получили 80 детям. В этом году отрадно то, что инициативная группа, которая организовала установку елки, в большей степени состоит из детей старших классов. В этом году коллектив школы также взял на себя 80 писем и часть из них уже выполнена.

- Установка елки – эмоционально-сильное мероприятие, ведь читать письма желаний и понимать, что ты можешь исполнить чью-то мечту. Для родителей очень ценна обратная связь от фонда, когда после вручения подарком они получают фото малыша с подарком. А самые часты подарки – это коньки, ватрушки для катания с горки, санки, – прокомментировала Ольга Пелецкая, директор школы №40.