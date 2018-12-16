2018-12-16T02:24:55+03:00
Общество

Погода 16 декабря в Тюмени: пасмурно, возможен снег

В регионе немного потеплеет
Лидия Шумкова
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Фото с сайта Pixabay.comФото с сайта Pixabay.com
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Сегодня, 16 декабря, на юге Тюменской области ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит -6..-8 градусов, ночью -9..-11 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. Ветер с запада слабый, скоростью 2-3 метра в секунду.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. Он родился около 454 года в городе Никополе Армянском в семье военачальника. После смерти своих богатых родителей Иоанн все свое богатство частично раздал бедным, частично использовал на постройку храмов. Последнюю часть жизни провел в пещере. В народе этот день называли Днем Мировой Немоты и советовали как можно меньше болтать и рассказывать о себе. Слово - серебро, молчанье – золото, утверждает народная поговорка. Для этого дня есть и примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую - легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

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