Тюменские управляющие компании будут работать лучше в следующем году

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-16T11:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские управляющие компании с 2018 года работают по новым требованиям, но с 2019 года их ждут дополнительные нововведения. Об этом рассказала главный жилищный инспектор Тюменской области Лариса Боровицкая.

Как передает ее слова «Тюменская область сегодня», одно из требований в 2018 году касалось наименований. 63 компании в Тюменской области, которые имели тождественные или идентичные названия, должны были переименоваться до 11 июля. Лариса Боровицкая отметила, что 42 организации свои названия сменили, восемь добровольно отказались от лицензии, у десяти лицензии были аннулированы в судебном порядке. Еще с тремя вопрос решается.

В сентябре этого года также был составлен перечень грубых нарушений, за повторное их совершение в течение года управляющую компанию могут лишить права управления домом, а в отдельных случаях и всем жилым фондом. В списке содержится восемь пунктов, среди них непроведение гидравлических испытаний системы отопления, незаключение договора с ресурсными организациями, задолженность перед ресурсниками и другие. Один из пунктов вступит в силу только с марта следующего года. Именно с этой даты все аварийно-диспетчерские службы должны будут работать по новым правилам, которые прописаны в постановлении правительства РФ № 331. Там учтены сроки устранения аварии, наименование работ, проводимых аварийной, процедуры приема и регистрации заявок от жильцов. Это поможет потребителям получать более качественные услуги, а УК всегда смогут держать руку на пульсе и вовремя реагировать на любые штатные и внештатные ситуации.