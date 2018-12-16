2018-12-16T10:14:36+03:00
Общество

В Тюменском районе объявили победителей предновогодних конкурсов по благоустройству

В подведении итогов участвовали Деды Морозы и Снегурочки
Лидия Шумкова
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В Тюменском районе подвели итоги конкурса по благоустройству во всех населенных пунктах. Победителей и призеров наградили за рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на благоустройство территории, и изыскание внутренних резервов для создания комфортной и безопасной среды.

Поселок Винзили был признан лучшим среди территорий с численностью населения более пяти с половиной тысяч человек, передает Управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района. Второе место в этой номинации заняло Червишевское муниципальное образование, третье - Каскаринское муниципальное образование.

Победителем среди территории с населением от двух с половиной до пяти с половиной тысяч человек признали Горьковское муниципальное образование, за ним идет Мальковское и Чикчинское муниципальные образования.

В небольших населенных пунктах, где проживает от 900 до 2,5 тысяч человек диплом первой степени вручили Каменскому, второй степени - поселку Андреевский и третьей степени - Нижнепышминскому.

Кроме того, в конкурсе принимали участие дети, для них была утверждена специальная номинация - «Лучшая новогодняя игрушка». Первое место заняла учащаяся Винзилинской школы Стелла Шуканова, второе – Александр Козичев из поселка Винзили, а третье – Раиль Аширбеков из села Ембаево.

Всем призерам конкурсов вручены дипломы, а победителям – еще и денежные сертификаты. Впервые на предновогоднем мероприятии дебютировали Деды Морозы и Снегурочки из всех муниципальных образований района. Завершилось торжественное подведение итогов большим дружным хороводом.

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