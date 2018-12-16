В новогодние каникулы в Ишиме пройдет более 50 мероприятий

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-16T09:08:04+03:00

В Ишимском театре в новогодние каникулы можно будет увидеть постановку «Волшебник Изумрудного города». Фото из группы театра в ВК

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В преддверии Нового года и в новогодние каникулы в Ишиме состоится более 50 разнообразных мероприятий, начиная с открытия фотозоны и заканчивая новогодним театральным представлением.

Начнутся праздничные мероприятия уже с 17 декабря, сообщает «Тюменская линия». В этот день в городе откроется фотозона в библиотеке имени А. Васильева «Когда часы 12 бьют…». Выставку «Сибирский валенок» музей «Городская управа» организует 22 декабря, с 22 же декабря в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ и в ГДК начнутся новогодние театрализованные представления, которые продлятся вплоть до 31 декабря. 23 декабря, в городском доме культуры для малышей начнет работу фотостудия «Топ-топ в новый год». Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой ждет ишимцев в новогоднюю ночь - на Коркинской площади в час ночи 1 января.

3 января библиотеки города переквалифицируются в кинотеатры. Дети и взрослые смогут попасть в мульткинозал «Чудеса зимой», сказочный кинозал «Морозко» и узнают про новогоднюю почту «Бедокур.ру». Программа продолжится и 4 января: кинозал для малышей, мульткарнавал «Снежное приключение», новогодний переполох «Снежная сказка зимы», развлекательная программа «Джинглики. Похититель Нового года», игротека «Читаем и играем». А 5 января там пройдет еще ряд мероприятий: сюрприз «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство», зимняя игротека «Фабрика Деда Мороза», развлекательно-игровая программа «Зимней праздничной порой», видеовикторина «Путешествия по зимним сказкам», новогоднее интерактив-шоу «Ау, снежинка!», увлекательный квест «Странствия новогодней елки», изготовление рождественского сувенира.

Концерт-фантазию «Когда приходят чудеса!» ишимцы смогут посмотреть в детской школе искусств, а в музее «Городская управа» они узнают о «Тайне малахитовой шкатулки». Любители танцевального искусства соберутся в «Тридцатке», где их ждет московский балет «Щелкунчик». К тому же «Тридцатка» созывает ишимцев на новогоднюю дискотеку 4 и 7 января в 19 часов. Правда, есть ограничение по возрасту –14+.

4, 5, 6 января в 11 часов в Арт-галерее можно будет посмотреть диафильм «Дикие лебеди» в сопровождении живой музыки и вокала. Для любителей цирка цирковая студия «Мечта» подготовила новогоднее цирковое представление «Как волк ходил по сказкам». Оно пройдет 5 и 6 января в 12 и 15 часов.

Рождественские мероприятия подготовили для горожан в музее Ершова и в «Тридцатке» 8 января - вертеп «Звезда Вифлеема» и православный праздник «Рождество» состоятся в 12 и 13 часов. В тот же день в 14 часов в арт-галерее пройдет рождественский музыкальный вечер.

Театральные постановки ишимцы смогут увидеть 9 и 12 января в Ишимском театре: в 11 часов 9 января там будет детский спектакль «Новогодние приключения на поляне Бабы Яги», а 12 января в то же время –постановка «Волшебник Изумрудного города».