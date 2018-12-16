2018-12-16T08:01:03+03:00
Общество

Традиционно накануне Дня России в Тюменском районе прошла торжественная церемония вручения паспортов «Мы – граждане России»

Успешные подростки получили свой первый паспорт из рук главы района
Лидия Шумкова
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Паспорта получили ребята, показавшие отличные результаты в учебе, спорте, творческой и волонтерской деятельности. Фото с сайта администрации Тюменского районаПаспорта получили ребята, показавшие отличные результаты в учебе, спорте, творческой и волонтерской деятельности. Фото с сайта администрации Тюменского района
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Свой первый главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, получили 24 учащихся школ Тюменского района. Это ребята, показавшие отличные результаты в учебе, достижения в социальной и общественной сфере, добившиеся высоких результатов в спорте, активисты волонтерского движения, победители творческих конкурсов и фестивалей.

В числе получивших паспорт – победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и Международного литературного конкурса «Пегас», ученица Богандинской школы № 1 Виталина Канакова, призеры муниципального научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее – 2018» Ирина Созыкина (Горьковская школа) и Лидия Трофимова (Онохинская школа), неоднократные призеры областных и районных соревнований по лыжным гонкам, учащиеся Каменской школы Анастасия Максименко и Дмитрий Шишелякин, лауреат третей степени Международного конкурса «Национальное достояние 2018» Анна Журавлева и другие достойные ребята.

Паспорта новоиспеченным гражданам страны вручила Глава Тюменского района Светлана Иванова. Она поздравила активных подростков с важным в их жизни событием и выразила уверенность в том, что они останутся жить на территории района и трудиться на его благо.

В церемонии вручения паспортов также приняли участие прокурор Тюменского района, советник юстиции Дмитрий Попов, а также Олимпийская чемпионка, победитель чемпионатом Мира по биатлону, заслуженный мастер спорта по биатлону Альбина Ахатова.

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