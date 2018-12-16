В Тобольске запустили паблик молодежи

СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-16T07:14:07+03:00

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Тоболяки могут узнать об успехах молодежи, проектах молодого поколения и ресурсных площадках, которые помогут реализовывать идеи молодежи, в новом паблике «Вконтакте». Первый тобольский паблик «СВОИ» запустился 9 декабря по инициативе участников проекта «МедиаТОК», сообщает портал «Мегатюмень».

По словам главного редактора Антонины Крамчаниной, до того, как формировался штат проекта, она участвовала в направлении «Копирайтинг», но решила попробовать себя в новой роли руководителя команды. Это оказалось для нее не таким уж сложным, главное, понимать задачи и грамотно их распределять.

- Изначально для меня было тяжело понимать, что ты берешь на себя ответственность за каждого участника команды, за его работу, независимо от того, что получится в итоге. Но узнав друг друга лучше, стараясь и усердно работая над одним делом, страхи развеялись, — пояснила Антонина.

Сейчас работу паблика обеспечивают 13 человек, которые наполняют ресурс качественным контентом: копирайтеры, пиарщики, дизайнеры, а также фотограф и видеограф. Они учились создавать качественный контент, работать с аудиторией и продавать новости в рамках проекта «МедиаТОК». Он стартовал 25 ноября, в течение трех недель ребята погружены в атмосферу digital-агентства. Проект проходит по шести направлениям: копирайтинг, продюсирование, PR, фото, видео и дизайн. Участники самостоятельно работают внутри команды, а также посещают образовательные занятия. На них они узнали, как искать партнеров, пользоваться рекламными инструментами в социальных сетях, продвигать свой медиапроект в оффлайне, познакомились с приложениями и программами для монтажа и создания дизайн-проектов

Стать участником паблика и следить за обновлениями можно по ссылке. Кстати, в паблике можно и самим выбрать контент, который будет публиковаться. Для этого нужно принять участие в голосовании «Чего хочется у СВОИХ?».