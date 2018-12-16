2018-12-16T06:08:11+03:00
Здоровье

В Тюмени стали применять новый тренажер для детей с двигательными нарушениями

Он помогает восстанавливать равновесие в игровой форме
Лидия Шумкова
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Новое оборудование существенно расширяет реабилитационные возможности. Фото с сайта rodnik-72.ruНовое оборудование существенно расширяет реабилитационные возможности. Фото с сайта rodnik-72.ru
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Один из самых эффективных тренажеров с биологической обратной связью начали использовать в тюменском центре «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, он называется «Стабилоплатформа ST-150» и применяется в реабилитации детей с двигательными нарушениями. В центре сегодня проходят реабилитационные процедуры 85 ребят с различными диагнозами.

Новый тренажер помогает тренировать тело при двигательных нарушениях вследствие ДЦП, черепно-мозговых травм, нейроинфекции и других причин, из-за которых детям сложно удерживать равновесие. Как считает врач центра по лечебной физической культуре Александра Журавлева, новое оборудование существенно расширяет реабилитационные возможности.

Тренировки проводятся играючи, так как в стабилоплатформе используются компьютерные трехмерные игры с высококачественной графикой, звуковыми эффектами, имитирующие окружающее пространство. В процессе занятия развиваются навыки координации и балансировки, точность движений, быстрота реакции и физическая ловкость, укрепляется мышечный аппарат. Программы тренировок могут быть ориентированы как на простые узконаправленные навыки, так и на более сложные.

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