Финальный этап Кубка «Что? Где? Когда?» собрал 300 человек в Тюмени

СЕГОДНЯ 18:39 2018-12-15T18:45:25+03:00

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В Тюмени завершился очередной этап Кубка России по «Что? Где? Когда?», сертифицированный Международной ассоциацией клубов. В нем приняли участие почти 300 интеллектуалов из 13 городов России.

Фестиваль стал рекордным и по количеству участников, а также по географическому охвату. За победу боролись команды из Тюмени, Сургута, Нижневартовска, а также Екатеринбурга, Кирова, Кургана, Москвы и других. Они состязались во взрослом и студенческом зачетах.

Участники померялись знаниями не только в классическом «Что? Где? Когда?», но и в таких оригинальных видах, как мультиигры, брейн-ринг, эрудит-квартет. Турнир проходил на базе Тюменского государственного университета

.Победителем этапа Кубка России стала команда из Екатеринбурга «Потом придумаем». Именно она примет участие в Чемпионате России 2019 года, отметили в пресс-службе областного правительства. «Золото» и «бронзу» в студенческом зачете забрали команды из Новосибирска. Тюменской команде «Сову в студию» досталось «серебро».