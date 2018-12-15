2018-12-15T17:29:08+03:00
Общество

Почти 30 лет исполняется главному новогоднему символу Ялуторовска

Елка на башне элеватора зажигается из года в год в канун праздника
Марина Васильева
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Уже совсем скоро в Ялуторовске засияет главный символ нового года – елочка, украшающая баню элеватора. Традиция зародилась около 30 лет назад и до сих пор поддерживается жителями города.

- В то время я работал директором Комбината хлебопродуктов и по долгу службы часто ездил в командировки, видел в других городах и световую рекламу, и праздничную иллюминацию. В Ялуторовске на тот момент ничего подобного не было, - вспоминает события практически 30-летней давности Александр Федоровских.

Тогда мужчине пришла в голову идея, украсить елкой башню элеватора. Высота каркаса ёлки со звездой – около 10 метров, ширина – 2,5-3 метра, передает Тюменская область сегодня. В настоящее время она выложена из светодиодного кабеля – дюралайта, а изначально вся состояла из множества лампочек, зажигающихся друг за другом постепенно.

- В то время проблемой было достать цветные лампы, поэтому мы использовали обычные прозрачные не то на 12, не то на 36 вольт. А чтобы ёлка была «настоящей» лампочки красили вручную гуашью, а сверху покрывали строительным лаком, - добавил Александр Федеровских.

Далее елку устанавливали на высоту 64 метра. Крепили троссами и участо в очень холодную погоду. Но результат так понравился всем, что стал традицией.

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