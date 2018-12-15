Приложение-викторину о Тюменской области ждут обновления

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-15T16:09:20+03:00

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В мобильном приложении-викторине о родном крае «Открой свою Тюменскую область» в декабре появятся два обновления. Они коснутся получения дополнительных баллов – монет.

- Ежедневно после первой игры можно будет получить отметку в профиле, а если соревноваться в знаниях семь дней подряд и собрать все отметки, то игрок получает клад — 14 монет, - отметили разработчики.

Второе обновление касается функции «Пригласи друга». В профиле появятся две кнопки, с помощью которых можно будет получить код и ввод кода. Если один игрок введет промокод другого, то первому начислят монеты.

Уже сейчас в приложении можно соревноваться с друзьями и случайными соперниками. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. За правильные ответы участники получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы.

Так, в приложении можно выиграть - теплую шапку, перчатки, рюкзак, термос, портативное зарядное устройство, блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол для телефона и значки. В ближайшее время в списке призов могут появиться свитшоты и бомберы.

Всего, с момента запуска приложения ы 2017 году, в нем зарегистрировалось свыше 6000 участников. В игре действуют более 100 разделов, каждый из которых содержит в себе от 40 вопросов об области. Это первое подобное приложение-викторина в России.