2018-12-15T15:30:56+03:00
Общество

Родителям Тюмени рассказали как защитить ребенка от деструктивного общения

Более 1600 человек получили консультации от ведущих российских психологов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Родители и педагоги Тюмени впервые обсудили актуальные подростковые проблемы на одной площадке. Конструктивный диалог состоялся в рамках регионального форума для взрослых «Подростки, родители, рок-н-ролл».

В рамках мероприятия более 1600 родителей в режиме онлайн получили консультации от ведущих российских психологов. По мнению экспертов, одной из глобальных современных проблем общества является бесконтрольное общение детей в социальных сетях.

- С одной стороны интегрирование детей в виртуальное пространство остановить невозможно, с другой - взрослые ответственны за эту сторону жизни детей, по крайней мере до тех пор, пока ребенок не станет дееспособным, - подчеркнула один из главных спикеров доктор психологических наук, профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Екатерина Васкэ.

По ее словам, дети замещают реальное общение виртуальным, поскольку социализироваться в сети проще, создается иллюзия легкости общения, высокой самооценки. Фактически, находясь дома, в поле зрения родителей ребенок может находится в большой компании, нежели гуляя на улице.

- Надо понимать, что мошенники, асоциальные элементы, преступники, сегодня могут общаться с детьми через социальные сети. Зачастую, они выглядят заведомо сильнее их в силу более высокого интеллекта. К, сожалению, дети беззащитны перед лавиной информации под названием Интернет, - читает врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера N1. Юрий Афанасьев.

В качестве практических рекомендаций эксперты рекомендовали родителям - выстраивать доверительные отношения с детьми, контролировать процесс общения в социальных сетях, уметь договариваться и общаться с ребенком.

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