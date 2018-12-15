2018-12-15T15:17:15+03:00
Общество

«Серебряные» волонтеры научили юных тюменцев делать снежинки

Творческий мастер-класс развернулся на территории детского сад № 50 «Счастливое детство»
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Мастер-класс по изготовлению праздничных игрушек для маленьких тюменцев провела активист «серебряных» волонтеров Надежда Сергеева. В качестве творческой мастерской выступил детский сад № 50 «Счастливое детство».

Волонтер познакомилась с детьми и рассказала им, как из обычных материалов выполнить необычные поделки и украшения. Юных умельцы с большим интересом мастерили объемные и ажурные снежинки, кукол, освоили технику создания небольших елок из мишуры.

- Для меня одно удовольствие заниматься творчеством с маленькими детками. На мастер-классе я постаралась научить их выполнять не только оригинальные поделки, но и экономичные украшения для дома из вторичного сырья. Ведь очень важно приучать ребят беречь нашу природу, - отметила «серебряный» волонтер Надежда Николаевна.

Следует отметить, что движение добровольцев появилось благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров «серебряного» волонтёрства в субъектах РФ. Результатом стало открытие в 2018 году ресурсного центра областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, передает Вслух.ру. В рамках проекта добровольцы, успешно прошедшие обучение, получают от координаторов личную книгу «серебряного» волонтера.

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