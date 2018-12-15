Тюменский отряд медиков-волонтеров победил во всероссийском конкурсе
Тюменцы стали победителями конкурса проектов в сфере профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни. Он проходил в рамках Года добровольца.
Медико-социальный волонтерский отряд Тюменской области стал лучшим в номинации «Успешная практика проведения профилактической работы с населением». Всего на конкурс было подано более 200 инициатив со всей страны по шести номинациям, передает Тюменская линия.
Россияне представили программы по укреплению здоровья молодых мам и семей, профилактике наркомании и диабета, спортивные игры, комплексы по сохранению здоровья в студенческом и школьном сообществе. При оценке проектов учитывались - креативность, актуальность, эффективность, ориентированность на молодежь, практическое применение, масштабность, профессионализм