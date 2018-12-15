2018-12-15T14:13:56+03:00
Происшествия

В центре Тюмени легковушка "подрезала" пассажирский автобус

Поворачивая водитель иномарки не пропустил транспорт на выделенной полосе
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Резкий поворот: в центре Тюмени пассажирский автобус врезался в "Мазду"Резкий поворот: в центре Тюмени пассажирский автобус врезался в "Мазду"Фото: Алена Кульмухаметова
Изменить размер текста:

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в центре Тюмени. Автобусу маршрута №14 на улице Республики не уступила "Мазда". ДТП произошло около главного здания Университета на перекрестке с улицей Симакова.

К счастью, среди пассажиров обошлось без травм. При ударе в салоне четверо человек упали на пол, еще несколько пассажиров съехали с сидений.

Как сообщили очевидцы, иномарка решила повернуть и перегородила дорогу автобусу, который шел по выделенной полосе. Водитель автобуса не успел среагировать и затормозить. В итоге у иномарки помят один бок.

После ДТП кондуктор пересадила всех пассажиров в другой автобус, а водители остались ждать сотрудников ГИБДД. Автоинспекорам предстоит выяснить, кто же все-таки нарушил правила.

Кто виновник аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД Фото: Алена Кульмухаметова

Кто виновник аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДДФото: Алена Кульмухаметова

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Родителям Тюмени рассказали как защитить ребенка от деструктивного общения
«Серебряные» волонтеры научили юных тюменцев делать снежинки
Предпринимателей из Тюменского района поблагодарили за отличную работу
Тюменский отряд медиков-волонтеров победил во всероссийском конкурсе
В Казанском районе реализуют новые подходы в организации школьного питания
Александр Моор пожелал удачи финалистам Кубка России по киберспорту в Тюмени
Столичный отметил свой 95-летний юбилей с размахом
За финальными играми Кубка России по киберспорту тюменцы могут следить онлайн
Тюменские врачи спасли мужчину с редчайшей патологией
Тюменцы поговорят о традициях на международной лекции
Медаль за верность получила еще одна супружеская пара Тюменского района
Тюменцев приглашают выступить на утренниках для сирот
Погода 15 декабря в Тюмени: ожидается небольшой снег
Тюменцы отправились в Германию, чтобы пройти стажировку в Академии Дойла Нинбург ГмбХ
В Тюменской области выписано более 1 миллиона рецептов по федеральной льготе
В Тюмени торжественно открыли Год театра
В Тюмени состоялся Первый областной правовой практический форум
Тюменские промышленные предприятия и СМИ реализуют совместный проект
В Тюмени задержали мошенницу, которая обманывала бабушек и дедушек
УСТЭК предложила тюменцам встретить новый год без долгов
В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете
В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»
«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»