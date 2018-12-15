2018-12-15T14:13:56+03:00
Происшествия

В центре Тюмени легковушка "подрезала" пассажирский автобус

Поворачивая водитель иномарки не пропустил транспорт на выделенной полосе
Маргарита КАЛИНКИНА
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Резкий поворот: в центре Тюмени пассажирский автобус врезался в "Мазду"Резкий поворот: в центре Тюмени пассажирский автобус врезался в "Мазду"Фото: Алена Кульмухаметова
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в центре Тюмени. Автобусу маршрута №14 на улице Республики не уступила "Мазда". ДТП произошло около главного здания Университета на перекрестке с улицей Симакова.

К счастью, среди пассажиров обошлось без травм. При ударе в салоне четверо человек упали на пол, еще несколько пассажиров съехали с сидений.

Как сообщили очевидцы, иномарка решила повернуть и перегородила дорогу автобусу, который шел по выделенной полосе. Водитель автобуса не успел среагировать и затормозить. В итоге у иномарки помят один бок.

После ДТП кондуктор пересадила всех пассажиров в другой автобус, а водители остались ждать сотрудников ГИБДД. Автоинспекорам предстоит выяснить, кто же все-таки нарушил правила.

Кто виновник аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД Фото: Алена Кульмухаметова

Кто виновник аварии, предстоит выяснить инспекторам ГИБДДФото: Алена Кульмухаметова

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