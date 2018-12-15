СЕГОДНЯ 12:13 2018-12-15T12:20:42+03:00

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Тюменская область активно приступиа к внедрению новых методик организации школьного питания. Причем не только в областном центре, но и муниципалитетах. Так, с начала учебного года в Казанском районе стартовал проект по централизации и индустриализации школьного питания.

- Это сложный и долгосрочный процесс производственно-логистической системы по выпуску готовых рационов высшего качества, их транспортировке и подачи в горячем, свежем виде. В будущем – компьютеризованный контроль и учет движения продукции, использование герметичных порционных упаковок, - рассказала начальник отдела образования администрации муниципалитета Елена Ломовицкая.

По ее словам, в основе проекта экономическая составляющая: сокращение энергозатрат и большого, неэффективного штата низкоквалифицированных работников. Участникам процесса предстоит вывести техническое и технологическое оснащение централизованного пищеблока на качественно новый современный уровень.

Пока что в районе сделан первый шаг - организован комбинат школьного питания. За новое для сельской глубинки дело взялась Лидия Миллер, одна из инициативных и успешных предпринимателей района, передает Тюменская область сегодня. Она создала свое НКО и занялась централизацией школьного питания.

- Реорганизация школьного питания направлена на повышение качества блюд, сбалансированность меню, культуру здорового питания. Радует, что комбинат школьного питания тесно работает с областным Центром технологического контроля. Его специалисты разработали для наших детей несколько вариантов меню, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась мнением мама ученицы 9 класса Казанской школы Мария Самуленко.