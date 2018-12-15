2018-12-15T12:20:42+03:00
Общество

В Тюменской области реализуются новые подходы в организации школьного питания

Одним из первых к внедрению инноваций приступил Казанский район
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменская область активно приступиа к внедрению новых методик организации школьного питания. Причем не только в областном центре, но и муниципалитетах. Так, с начала учебного года в Казанском районе стартовал проект по централизации и индустриализации школьного питания.

- Это сложный и долгосрочный процесс производственно-логистической системы по выпуску готовых рационов высшего качества, их транспортировке и подачи в горячем, свежем виде. В будущем – компьютеризованный контроль и учет движения продукции, использование герметичных порционных упаковок, - рассказала начальник отдела образования администрации муниципалитета Елена Ломовицкая.

По ее словам, в основе проекта экономическая составляющая: сокращение энергозатрат и большого, неэффективного штата низкоквалифицированных работников. Участникам процесса предстоит вывести техническое и технологическое оснащение централизованного пищеблока на качественно новый современный уровень.

Пока что в районе сделан первый шаг - организован комбинат школьного питания. За новое для сельской глубинки дело взялась Лидия Миллер, одна из инициативных и успешных предпринимателей района, передает Тюменская область сегодня. Она создала свое НКО и занялась централизацией школьного питания.

- Реорганизация школьного питания направлена на повышение качества блюд, сбалансированность меню, культуру здорового питания. Радует, что комбинат школьного питания тесно работает с областным Центром технологического контроля. Его специалисты разработали для наших детей несколько вариантов меню, в том числе, для детей с ограниченными возможностями здоровья, поделилась мнением мама ученицы 9 класса Казанской школы Мария Самуленко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменский отряд медиков-волонтеров победил во всероссийском конкурсе
Александр Моор пожелал удачи финалистам Кубка России по киберспорту в Тюмени
Столичный отметил свой 95-летний юбилей с размахом
За финальными играми Кубка России по киберспорту тюменцы могут следить онлайн
Тюменские врачи спасли мужчину с редчайшей патологией
Тюменцы поговорят о традициях на международной лекции
Медаль за верность получила еще одна супружеская пара Тюменского района
Тюменцев приглашают выступить на утренниках для сирот
Погода 15 декабря в Тюмени: ожидается небольшой снег
Тюменцы отправились в Германию, чтобы пройти стажировку в Академии Дойла Нинбург ГмбХ
В Тюменской области выписано более 1 миллиона рецептов по федеральной льготе
В Тюмени торжественно открыли Год театра
В Тюмени состоялся Первый областной правовой практический форум
Тюменские промышленные предприятия и СМИ реализуют совместный проект
В Тюмени задержали мошенницу, которая обманывала бабушек и дедушек
УСТЭК предложила тюменцам встретить новый год без долгов
В Тюмени второй час горит деревянный особняк 19 века
Тюменцев приглашают на первый забег Дедов Морозов
Названы самые популярные у тюменцев госуслуги в интернете
В Тюмени открылась фотовыставка «Я прошла»
«Серебряные» добровольцы Тюменской области соберутся на форум
В Тюмени появились новогодние «порталы желаний»