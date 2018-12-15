2018-12-15T11:06:29+03:00
Общество

Столичный отметил свой 95-летний юбилей с размахом

Тюменский район отметил 95-летний юбилей со дня образования
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Фото с официальной страницы администрации Тюменского района во ВконтактеФото с официальной страницы администрации Тюменского района во Вконтакте
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Семьсот человек за полтора часа рассказали тысяче зрителей, собравшихся во Дворце культуры «Нефтяник» девяностопятилетнюю историю Тюменского района. Беспрецедентный случай в истории Дворца культуры - на одной сцене были задействованы почти 700 человек, точнее 684 Все они – из учреждений культуры Тюменского района. Впервые на одной сцене были заняты столько артистов – певцов, хореографов, музыкантов.

Десятого декабря самый крупный район Тюменской области – Тюменский - отметил свое 95-летие. К этой дате готовились весь год. Старались, чтобы праздник вошел в каждый дом, был событием для каждого человека, проживающего в Столичном.

Апогеем праздника стало торжественное мероприятие, на котрое собралось более 1700 человек. Тысяча из них находилась в зале. Это заслуженные люди района, ветераны, передовики производства, руководители организаций и учреждений, сельскохозяйственных предприятий, представители среднего и мелкого бизнеса. Те люди, которые своим упорным трудом сохраняют и преумножают славу «самого комфортного района Тюменской области».

Концерт, который они увидели, стал событием для многих. Вся история района, начиная с первых дней создания - годы подъема сельского хозяйства и индустриализации, Великой Отечественной войны, советская эпоха, перестройка – прошла перед глазами зрителей. Страницы жизни района пролистал вместе с артистами каждый находившийся в зале.

Артисты, в числе которых сотни детей, их номера, поражающие масштабностью и уникальностью произвели на гостей неизгладимое впечатление. Мнение присутствовавшей на юбилее главы Черноморского района Республики Крым Людмилы Глушко, которая сказала: «Мы там были. Гордимся нашими коллегами, их историей, достижениями и желанием процветания во благо жителей Тюменского района!», разделили все участники праздника.

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