За финальными играми Кубка России по киберспорту тюменцы могут следить онлайн

15 Дек. 10:22 2018-12-15T13:24:19+03:00

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Тюмень принимает гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018. Тем, кто не сможет присутствовать лично на состязаниях, которые состоятся 15 и 16 декабря, смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Соревнования проходят на площадке Легкоатлетического манежа. Спортсмены сразятся за победу по четырём дисциплинам: Dota 2, Hearthstone, StarCraft II и Clash Royale. Призовой фонд турнира - 3 500 000 рублей.

Во время прямой трансляции зрители смогут узнать о проекте от первых лиц, передает Мой портал. Так, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит расскажет о тенденциях киберспорта в стране и почему для проведения гранд-финала выбрали именно Тюмень.

В рамках гранд-финала также состоится косплей-конвент. Зрители посетят тематические стенды, VR-площадки, GEEK- и ANIME-ярмарки и многое другое. Кроме того, Каждый зритель гранд-финала кубка России по киберспорту может выиграть PS4 Pro. Приз разыграют на мероприятии 16 декабря среди присутствующих.