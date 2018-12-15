2018-12-15T08:07:32+03:00
Звезды

Тюменцы поговорят о традициях на международной лекции

Спикерами выступят известные хореографы областного центра
Марина Васильева
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В преддверии Нового года тюменцы порассуждают на тему традиций. Одноименная международная лекция-завтрак CreativeMornings пройдет в Fabric Loft 23 декабря. Она станет девятнадцатой по счету.

Впервые гости лекции поговорят сразу с двумя спикерами. Ими станут брат и сестра - Алексей Литвинов – главный тренер команды и руководитель формейшн «Вера» и Александра Постельняк, чемпионка Мира в составе формейшн «Вера», тренер европейской сборной формейшн «Вера».

- Тему лекцию всегда задает Нью-Йорк. Мне кажется, это очень верно, что мы поговорим о традициях перед Новым годом, тем более с братом и сестрой, которые росли вместе и вместе занимаются одним делом под началом их мамы — Веры Шереговой, основателем и художественным руководителем формэйшн «Вера», - отметила куратор проекта Юлия Каргаполова.

По ее словам, спикеры раскроют тему традиций через историю развития Центра, через воспоминания о первых победах: каких правил придерживались и чему следовали. Вход на лекцию, которая начнется в 10 часов свободный, по предварительной регистрации.

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