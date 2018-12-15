Медаль за верность получила еще одна супружеская пара Тюменского района

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-15T07:24:36+03:00

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Семейная пара из деревни Тураева стали сороковыми, кто отметил золотой юбилей супружеской жизни. Памятную медаль и благодарственные письма Алтынгузины получили в День конституции.

С момента, как губернатор Тюменской области принял решение отмечать наградами семейные пары в связи с юбилейной датой их супружеской жизни, семья Алтынгузиных стала сто первой парой Столичного, получившая такую медаль. В 2017 году в самом крупном районе региона награды получили 26 семей, а в этом году это уже сороковая, передает Мегатюмень.

Церемония чествования пары прошла в управлении ЗАГС Тюменского района. Помимо районной администрации, поздравить супругов собрались близкие родственники и друзья семьи. Счастливая пара оставила свои подписи в книге записей актов, увековечив, тем самым, пример достойного супружества в истории района.

Трудовой стаж Мухаметгали Алтынгузина составляет 54 года. Он награжден Знаком «Почетный нефтяник» Министерства нефтяной и газовой промышленности, а также медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Имеет звание «Ветеран труда».

Ания Хасановна - председатель общества инвалидов Ембаевского муниципального образования, принимает активное участие в общественной и духовной жизни села Ембаево и деревни Тураева.