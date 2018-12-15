2018-12-15T07:24:36+03:00
Общество

Медаль за верность получила еще одна супружеская пара Тюменского района

Награду семье Алтынгузиных вручили в День конституции
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семейная пара из деревни Тураева стали сороковыми, кто отметил золотой юбилей супружеской жизни. Памятную медаль и благодарственные письма Алтынгузины получили в День конституции.

С момента, как губернатор Тюменской области принял решение отмечать наградами семейные пары в связи с юбилейной датой их супружеской жизни, семья Алтынгузиных стала сто первой парой Столичного, получившая такую медаль. В 2017 году в самом крупном районе региона награды получили 26 семей, а в этом году это уже сороковая, передает Мегатюмень.

Церемония чествования пары прошла в управлении ЗАГС Тюменского района. Помимо районной администрации, поздравить супругов собрались близкие родственники и друзья семьи. Счастливая пара оставила свои подписи в книге записей актов, увековечив, тем самым, пример достойного супружества в истории района.

Трудовой стаж Мухаметгали Алтынгузина составляет 54 года. Он награжден Знаком «Почетный нефтяник» Министерства нефтяной и газовой промышленности, а также медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Имеет звание «Ветеран труда».

Ания Хасановна - председатель общества инвалидов Ембаевского муниципального образования, принимает активное участие в общественной и духовной жизни села Ембаево и деревни Тураева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание