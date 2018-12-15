2018-12-15T07:31:15+03:00
Общество

Тюменцев приглашают выступить на утренниках для сирот

Горожане могут присоединиться к поздравлениям творческих коллективов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Творческие коллективы областного центра поздравят маленьких тюменцев, оставшихся без попечения родителей, с Новым годом. Они выступят на утренниках в отделении краткосрочной социальной реабилитации «Семья» и школе-интернате «Горизонт». Присоединиться к ним могут и горожане, желающие показать свое творчество и помочь в проведении концертов.

- В преддверии Нового года мы ищем таланты, чтобы разнообразить посещение ребят из детских учреждений Дедом Морозом и Снегурочкой и сделать новый 2019 год для ребят сказочным и незабываемым, - отметили в Тюменской региональной общественной организации «Тепло души детям-сиротам».

Праздник воспитанникам планируется провести 30 декабря, передает Вслух.ру. Присоединиться к волонтерам можно, написав ВКонтакте одному из организаторов Юлии Таракановой.

Следует отметить, что организация «Тепло души детям-сиротам» занимается благотворительной помощью детям, воспитывающимся в специальных учреждениях, семьям, а также находящимся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры проводят профориентационные занятия с подростками, рассказывают о самых важных навыках самостоятельной жизни.

Важной частью благотворительной работы являются праздники и экскурсии для детей.

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